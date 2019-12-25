Кишиневская елка попала в топ-10 самых высоких новогодних елок стран СНГ

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Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ в новогодние праздники. В их число вошла и кишиневская красавица.

Топ-10 самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ составили главные елки в городах: Ашхабад (40 метров), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (Астана) (25 м) и Кишинев (20 м). Рейтинг представлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

Стоит отметить, что главная елка России в Москве высотой 27 метров на Соборной площади Кремля — это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран СНГ.

Напомним, что главная елка Молдовы в Кишиневе высотой 20 метров на площади Великого национального собрания была торжественно зажжена 1 декабря.