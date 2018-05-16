Кишиневец рассказал о своем негативном опыте обращения в службу 112

Единая экстренная служба 112, недавно запущенная в Молдове, похоже, еще не успела идеально интегрироваться и начать стабильную работу.

Так, житель Кишинева по имени Сергей рассказал в соцсети, что, придя к себе домой, обнаружил следы незаконного проникновения и позвонил в 112.

– Там сказали, что приедет полиция, и уже более полутора часов она никак не может приехать! На повторный звонок в 112 мне ответили, что я ранее не звонил! – рассказал возмущенный мужчина.

Впоследствии, по его словам, полиция все же приехала, оценила ущерб от взлома в 100 леев и уехала.

Пользователи сети в комментариях к рассказу разделились во мнениях. Так, некоторые рассказали, что также столкнулись с халатностью службы, а иные отметили, что служба 112 работает исправно, оперативно приходя на помощь.

Стоит отметить, что за первые пять дней работы Единой экстренной службы на телефонную линию поступило около 18 тысяч звонков, 13 тысяч из которых, или 70% от всего их количества, оказались ложными. Ложные вызовы занимают линию оператора и задерживают реальные сообщения на 40 секунд. В экстренных ситуациях это весомое время.

В связи с этим, представители Службы 112 решили напомнить гражданам, что вызов в экстренные службы – это не повод для юмора и за это можно “схлопотать” немаленький штраф, а точнее до 1500 леев за каждую неудачную шутку.

Также на практике в случае масштабных инцидентов порой оказывается, что дозвониться в службу невозможно не из-за плохой ее работы, а из-за шквала звонков о том же инциденте: так, к примеру, было при возникновении сразу двух пожаров в Кишиневе в апреле.