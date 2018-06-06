Кишиневец промышлял контрабандой гаджетов Samsung и iPhone из Украины (ФОТО)

Житель Кишинева стал главным фигурантом уголовного дела, инициированного Таможенной службой.

Специализированные таможенные подразделения доказали, что мужчина в сговоре с несколькими другими людьми незаконно ввёз в страну на поезде маршрута Москва-Кишинев электронные гаждеты, которые намеревался впоследствии продавать через специализированные сайты.

В течение двух месяцев было собрано достаточно компрометирующего материала, доказывающего вовлеченность в это дело главного фигуранта.

Подозреваемый был пойман с поличным на перроне вокзала в Кишиневе. Позже в ходе обысков у него дома таможенники обнаружили множество устройство марок Samsung и iPhone, приобретенных в Украине и ввезенных в Молдову без декларирования. Речь идет о смартфонах, ноутбуках, планшетах, электронных часах, наушниках, динамиках, беспилотных летательных аппаратах и аксессуарах. Таможенная стоимость товаров была оценена более чем в 680 000 леев.

В ходе допроса подсудимый признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело было направлено в суд.

На данный момент ведутся работы по идентификации всех причастных к делу. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.