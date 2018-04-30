Кишиневец попался с патронами в машине при пересечении молдо-украинской границы (ФОТО)

Кишиневец попался с патронами в машине при пересечении молдо-украинской границы (ФОТО)

Инцидент был зафиксирован в субботу, 28 апреля, на таможенном пункте Паланка.

Таможенники подвергли тщательной проверке автомобиль марки Toyota Corolla под управлением 36-летнего жителя Кишинева. В торпеде машины были обнаружены 16 патронов для газового пистолета калибра 7,62 мм.

В ходе допроса водитель заявил, что одолжил автомобиль у родственника, и патроны ему не принадлежат.

Находка была изъята пограничными полицейскими, а признанному виновным в перевозке лицу грозит наказание в виде штрафа от 650 до 950 условных единиц, общественные работы на срок лот 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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