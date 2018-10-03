Кишиневец обвинил патрульных в алкогольном опьянении и был оштрафован

Кишиневец обвинил патрульных в алкогольном опьянении и был оштрафован

Патрульные инспекторы обеспечивали общественный порядок на улице Ренаштерий в Кишиневе, когда гражданин, который неадекватно вел себя по отношению к ним, позвонил по номеру 112 и сообщил, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. 

По месту вызова приехал экипаж полиции, который сопроводил мужчину и инспекторов в Бригаду патрулирования НИП. Алкотестер показал, что патрульные были абсолютно трезвы, в то время как содержание алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 0,58 промилле. По факту ложного вызова последнего оштрафовали на 800 леев.

В данной связи Национальный инспекторат патрулирования напоминает всем гражданам, что ложные вызовы спецслужб наказываются законом по статье 342 Кодекса о правонарушениях штрафом от 600 до 1500 леев или от 40 до 60 часов общественных работ.

 

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