Кишиневец лишился внушительной суммы денег в двух валютах, оставив их в машине (ВИДЕО)

Кишиневец лишился внушительной суммы денег в двух валютах, оставив их в машине (ВИДЕО)

Инцидент произошел в столичном секторе Буюканы. Добычей наглого вора стали 5 000 евро и 48 000 леев.

27-летний житель Кишинева припарковал свой автомобиль и отлучился на полчаса. Придя обратно, он с ужасом увидел, что одно из окон машины разбито, а деньги исчезли, пишет publika.md.

Обчищенный мужчнна тут же вызвал полицию. Откуда у пострадавшего взялась такая немалая сумма денег – неизвестно.

На данный момент ведется розыск преступника либо преступников. Возбуждено уголовное дело.

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