Кишиневец едва не угодил под машину, выскочив из маршрутки на светофоре (ВИДЕО)

Кишиневец едва не угодил под машину, выскочив из маршрутки на светофоре (ВИДЕО)

Инцидент, который мог закончиться фатально для пешехода и тюремным сроком для водителя, попал в объектив видеорегистратора.

На кадрах, опубликованных в группе chisinau.fail, видно, как водитель, выезжая со столичного Виадука, едет на зеленый для себя свет прямо. В этот момент из стоящей в левой полосе маршрутки внезапно, широко распахивая дверь, выскакивает пассажир. При этом, судя по всему, он намеревался перебежать дорогу, но, заметив в последний момент машину, остановился и изменил траекторию движения.

Шокированный притормозивший водитель, успев лишь просигналить пешеходу-камикадзе, поехал дальше. Какими словами он выразил возмущение опасными действиями нарушителя, остается лишь догадываться.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md