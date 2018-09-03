Кишиневец едва не угодил под машину, выскочив из маршрутки на светофоре (ВИДЕО)

Инцидент, который мог закончиться фатально для пешехода и тюремным сроком для водителя, попал в объектив видеорегистратора.

На кадрах, опубликованных в группе chisinau.fail, видно, как водитель, выезжая со столичного Виадука, едет на зеленый для себя свет прямо. В этот момент из стоящей в левой полосе маршрутки внезапно, широко распахивая дверь, выскакивает пассажир. При этом, судя по всему, он намеревался перебежать дорогу, но, заметив в последний момент машину, остановился и изменил траекторию движения.

Шокированный притормозивший водитель, успев лишь просигналить пешеходу-камикадзе, поехал дальше. Какими словами он выразил возмущение опасными действиями нарушителя, остается лишь догадываться.