Кишиневцы возмущены намерением Нэстасе отменить компенсации (ВИДЕО)

Намерение кандидата от блока «ACUM» на пост генерального примара столицы Андрея Нэстасе аннулировать компенсации, которые стали «спасательным кругом» для десятков тысяч социально уязвимых горожан, возмутило жителей столицы. Вот что граждане заявили в интервью телеканалу Accent TV.

«Он считает, что у нас в Кишиневе много социальных льгот и думает, что может снять некоторые из них? Я думаю, что он допускает ошибку, и на результатах выборов это скажется».

«Как их отменить? Я пенсионерка, которая этого и ждет, хотя бы малую помощь. Для того, у кого низкая зарплата, – это очень хорошая помощь».

«Мой муж работал 50 лет, и только сейчас они пересчитали его пенсию. В 85 лет вы думаете, что это нормально? 08 Это люди, которым нужна компенсация. Есть много бедных людей, особенно пенсионеров. Компенсация должна остаться».

«Как отменить компенсацию? Почему? Эта помощь нужна тем, кто не в состоянии оплачивать свои счета».

«Я думаю, что муниципалитет, напротив, должен выделить больше финансовых ресурсов, чтобы помочь жителям».

«На месте руководства я бы аннулировал колоссальные пенсии, которые получают государственные чиновники. Они ничего не сделали для страны. Я бы аннулировал их пенсии, и это было бы очень хорошей компенсацией за те суммы, которые из-за них не попадают в бюджет».

«Люди за счет этого выживают. Тем более, что компенсации выплачиваются тем, у кого пенсии и зарплаты низкие, которых практически ни на что не хватает. Это будет очень плохо, платить коммунальные услуги будет невозможно. Тот же газ, то же самое отопление, без этого жить нельзя».

«Это ужасно забирать деньги у людей, очень жаль».

«Это неправильно. Я не согласен с этим. У меня зарплата две тысячи и несколько леев. Чем мне платить за отопление? Я не согласен».

«Есть много людей, для которых вся надежда на эту компенсацию».

«Скажите ему, что эта идея не очень хорошая. Его мать очень богата, покупает ему дома, но мы не можем сравниться с ним. Это просто идиотизм. Во всем мире люди получают компенсации, а у нас в Кишиневе нет?».