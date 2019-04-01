Кишиневцев приглашают принять участие в “Тотальном диктанте”

Кишиневцев приглашают принять участие в “Тотальном диктанте”

13 апреля кишиневцы одновременно с тысячами почитателей русского слова в разных странах мира будут иметь возможность в седьмой раз принять участие в международной акции “Тотальный диктант”.

Написать диктант можно будет по следующим адресам:

  • на площадке Россотрудничества по адресу М. Еминеску, 2, – 50 мест;
  • на площадке Русского центра Молдавского государственного университета (ул. М. Когылничану, 65, ауд. 1) – 50 мест;
  • на площадке Славянского университета Республики Молдова (ул. Флорилор, 28/1, ауд. 104, 302) – 50 мест;
  • на площадке Государственного педагогического университета им. И. Крянгэ (ул. И. Крянгэ, 1, корпус 1, ауд. 101) – 100 мест.

Регистрация желающих писать диктант на любой из указанных площадок осуществляется на кишиневской странице сайта “Тотального диктанта” https://totaldict.ru/chisinau/ с 03 по 11 апреля.  Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на указанную городскую страницу, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 022-22-01-70.

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