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Кишиневцы разгадали смысл странных надписей, появившихся на улицах столицы (ФОТО)

Кишиневцы разгадали смысл странных надписей, появившихся на улицах столицы (ФОТО)

Речь о надписях, в которых упоминается аббревиатура BNE.

Так, пользователи соцсети, озадаченные странными надписями, которые внезапно с большой скоростью распространились по всему городу, задались вопросом о их смысле.

Некоторые предположили, что это – очередная реклама запрещенных веществ, которой немало в Кишиневе. Однако выяснилось, что это почти безобидное “развлечение” любителей граффити.

Так, согласно информации из открытых источников, BNE – это американец, путешествующий по разным странам и пишущий свой псевдоним на стенах. В частности, он пишет BNE или BNE was here. Кто скрывается под этим псевдонимом – не известно точно, однако в 2006 году в США, где его ловили за порчу общественного имущества, объявили награду за его “голову” 2500 долларов.

Сообщается, что помимо США BNE успел оставить свои “автографы” в Канаде, Австралии, Южной Америке, Азии и Европе. Что касается Кишинева, то пользователи усомнились, что американец лично добрался до Молдовы, и предположили, что в столице эти граффити рисуют последователи BNE.

На фото ниже изображены аналогичные надписи, сделанные на Манхэттэне и в Амстердаме.

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