Кишиневцы потребовали переименовать улицу, названную в честь фашиста Октавиана Гога

Социалисты поднимут этот вопрос в столичном мунсовете, а также обратятся к президенту страны Игорю Додону.

Петиция с требованием о возврате исторического названия данной улице – Иринопольская – была запущена сегодня, 14 декабря. Подписи под инициативой уже поставили около 500 человек.

По словам создателей петиции, долгое время, с первой половины XIX века в Кишиневе существовала улица Иринопольская. Это название она получила в честь архиепископа Кишиневского и Хотинского – Иринопольского в юбилейный, 70-летний год этого священнослужителя. Он родился в Греции 23 января 1764 года, скончался в Кишиневе 3 января 1846 года. Он захоронен в Кафедральном соборе Кишинева. Его надгробную плиту можно видеть и сейчас позади Чуфлинской церкви, куда она была перенесена из Кафедрального Собора.

– Октавиан Гога – открытый фашист. С 28 декабря 1937 по 11 февраля 1938 — премьер-министр Румынии. Один из “творческих” последователей Гитлера в его политике антисемитизма и Холокоста, – отмечается в петиции.

С горячей поддержкой инициативы выступил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов. Он выразил недоумение тем, что улицы в Кишиневе стали называть именами деятелей, кто призывал к массовым чисткам еврейского населения и кто был приверженцами фашистской идеологии.

– По просьбе жителей города, представителей православного духовенства и еврейской общины я в качестве муниципального советника обратился к президенту Молдовы Игорю Додону в Комиссию по исторической экспертизе Общественного совета при Президенте РМ, Академию Наук РМ, а также Министерство образования, культуры и исследований РМ для получения исторической экспертизы деятельности Октавиана Гога и архиепископа Кишиневского и Хотинского, митрополита Иринопольского и Ватопедского Григория, – заявил социалист.

Он также отметил, что впоследствии инициирует проведение публичных слушаний по данному вопросу и внесет на рассмотрение муниципального совета соответствующий проект решения.

Подписать петицию можно здесь.