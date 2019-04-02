Кишиневцы не спешат отключаться от отопления

Кишиневцы не спешат отключаться от отопления

Несмотря на то, что со вчерашнего дня жители столицы могут отказаться от подачи тепла в их дома, компания-поставщик соответствующие запросы от управдомов пока не получала. Об этом сообщила начальник пресс-службы АО «Termoelectrica» Елена Жунгина, пишет moldpres.md. 

– Но у нас есть информация с мест, что проводится контроль температуры, в том числе путем отключения в течение дня или ночи, в зависимости от потребности жильцов. Именно жильцы решают, когда подключаться или отключаться от отопления по мере необходимости, – сказала она.

В то же время об отключении отопления ходатайствовали порядка 110 экономических агентов, пишет источник. Напомним, что АО «Termoelectrica» обеспечивает тепловой энергией более 5600 зданий, из которых 594 – бюджетные учреждения, более 810 – экономические агенты и 209 тысяч квартир почти в 3000 жилых домах Кишинева.

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