Кишиневцы: Городу нужен хозяин, а не политик! (ВИДЕО)

Политике нет места в примарии, а будущий градоначальник должен заниматься решением проблем города и горожан, а не использовать Кишинев для своей личной карьеры. В этом уверены большинство жителей столицы, опрошенные съемочной группой Accent TV.

«Примар, даже если он является членом политического формирования, в любом случае должен быть мэром всех горожан, то есть, всех, кто живет в этом периметре, и должен заботиться о городе».

«Он должен быть хозяином, человеком, который любит этот город и хочет видеть его процветающим».

«Моё мнение такое, что мэр должен заниматься хозяйством города. Пусть это будет для граждан и для города, а политика — для тех, кто в других учреждениях, в правительстве и так далее».

«Мэр должен решать проблемы города. А политиков у нас достаточно».

«Какая политика? Он должен решить проблемы города, а политика — на втором месте».

«Какая политика? Мы должны жить хорошо, а не заниматься политикой. Я считаю, что мэр должен думать о благе людей, а не о политике».

«В приоритете должен быть город. В первую очередь, он должен выполнять свои служебные обязанности».

«Для этого и есть мэр, чтобы у нас было к кому обращаться, решать наши проблемы. Политика не имеет никакого отношения. Политикой должны заниматься другие».

«Мэр должен заниматься только проблемами города», – заявили они.