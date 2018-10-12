Кишиневцы без долгов по отоплению и горячей воде могут получить подарок в День города

Кишиневцы без долгов по отоплению и горячей воде могут получить подарок в День города

В это воскресенье, 14 октября, по случаю храмового праздника молдавской столицы, предприятие Termoelectrica разыграет среди жителей Кишинева три бесплатных абонемента на отопление и горячую воду. 

Регистрация в розыгрыше будет проходить с 10.00 до 15.50 у стенда предприятия, размещенного слева от входа в сквер Европы. Условия для участия следующие:

  • Участник не должен иметь задолженностей по отоплению и горячей воде;
  • Он должен представить последнюю оплаченную квитанцию за отопление и горячую воду;
  • Он должен заявить под личную ответственность, что является владельцем квартиры;
  • Он должен предъявить удостоверение личности.

Победителей наградят сертификатами:

  • За 1 место – 3 месяца бесплатного отопления и подогрева воды (октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года);
  • За 2 место – 2 месяца бесплатного отопления и подогрева воды (ноябрь и декабрь 2018 года);
  • За 3 место – месяц бесплатного отопления и подогрева воды (декабрь 2018 года).

Сам розыгрыш пройдет в 16.00 при всех участниках. Присутствие обязательно. В случае если участник, чей билет вытащат, не окажется на месте, право выигрыша перейдет другому.

 

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