Кишиневцы без долгов по отоплению и горячей воде могут получить подарок в День города

В это воскресенье, 14 октября, по случаю храмового праздника молдавской столицы, предприятие Termoelectrica разыграет среди жителей Кишинева три бесплатных абонемента на отопление и горячую воду.

Регистрация в розыгрыше будет проходить с 10.00 до 15.50 у стенда предприятия, размещенного слева от входа в сквер Европы. Условия для участия следующие:

Участник не должен иметь задолженностей по отоплению и горячей воде;

Он должен представить последнюю оплаченную квитанцию за отопление и горячую воду;

Он должен заявить под личную ответственность, что является владельцем квартиры;

Он должен предъявить удостоверение личности.

Победителей наградят сертификатами:

За 1 место – 3 месяца бесплатного отопления и подогрева воды (октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года);

За 2 место – 2 месяца бесплатного отопления и подогрева воды (ноябрь и декабрь 2018 года);

За 3 место – месяц бесплатного отопления и подогрева воды (декабрь 2018 года).

Сам розыгрыш пройдет в 16.00 при всех участниках. Присутствие обязательно. В случае если участник, чей билет вытащат, не окажется на месте, право выигрыша перейдет другому.