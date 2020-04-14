Кишиневцев призывают сообщать о проблемах в городе посредством специальной онлайн-платформы

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Созданный в начале марта сайт eu.chisinau.md является функциональным. При помощи данной платформы кишиневцы могут сообщать о проблемах в городе, связанных с: незаконной торговлей; незаконным строительством; дорогами/ямами/дорожными знаками; электроэнергией/отоплением/газом; освещением и светофорами; бродячими собаками; парками/скверами/зелеными насаждениями; уборкой.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан, проблемы столицы не могут ждать. Каждый вопрос обсуждается и решается в кратчайшие сроки, подчеркнул он, призвав кишиневцев и далее сообщать о трудностях, с которыми они сталкиваются, посредством сайта eu.chisinau.md.

– Для нас важно мнение каждого гражданина, а когда участвуют все, проблемы удается решить быстрее. Вот почему мы создали эту страницу, где каждый может высказаться, а мы, на основании этого, будем действовать оперативно. Помогите нам сделать Кишинев таким, каким все мы хотим его видеть, – призвал градоначальник.

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