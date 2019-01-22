Кишиневцев призывают не парковаться на обочинах дорог и тротуарах

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В связи с предупреждением об изменении погоды, а также прогнозируемыми обильными снегопадами, примэрия муниципия Кишинев призывает водителей не парковать свои автомобили на обочинах дорог и на тротуарах для того, чтобы не мешать снегоуборочной технике осуществлять свою работу.

Как сообщается на сайте примэрии, муниципальные службы начнут работу в 03.00. Для расчистки тротуаров и дворов жилых домов будут использованы 35 единиц спецтехники. А в 05.00 порядка 400 рабочих начнут чистить снег и распространять противоскользящий реагент.

В данной связи местные публичные власти призывают граждан быть внимательными. В случае проблемных ситуаций следует звонить в Центральную муниципальную диспетчерскую по номерам: (022) 22-22-67 и (022) 22-26-04.