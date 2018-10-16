Кишиневцев атакуют инфекционные заболевания: более 330 обращений за минувшую неделю

Более 330 жителей столицы обратились за помощью в публичные медико-санитарные учреждения на прошлой неделе с инфекционными заболеваниями и отравлениями.

Как пишет moldpres.md, ссылаясь на данные Центра общественного здравоохранения, около 200 человек обратились к врачу с острыми желудочно-кишечными расстройствами, на 50 человек меньше чем на прошлой неделе. 134 из них – дети. Всего с острыми желудочно-кишечными заболеваниями были госпитализированы 123 человека, что составляет 62%.

Начальник отдела Национального агентства общественного здравоохранения Ион Быркэ отметил, что существует ряд факторов, способствующих распространению острых кишечных заболеваний.

– Это гигиена рук, необходимо мыть руки мылом, в том числе перед приготовлением пищи. Важным фактором является покупка продуктов в разрешенных местах, не на улице, или в других несанкционированных мест. Решающим фактором является то, что продукты должны соответствовать сроку годности. Кроме того, пищевые продукты необходимо подвергать термической обработке и хранить в прохладном месте, – сказал он.

По словам Быркэ, риском также является потребление воды из небезопасных мест, таких как неблагоустроенные колодцы или природные источники. В данной связи граждан призывают быть бдительными и соблюдать простые правила для недопущения инфекционных заболеваний.