Кишиневцам запретили пускать фейерверки на День города

Кишиневцам запретили пускать фейерверки на День города

Запуск фейерверков в общественных местах столицы 14 октября будет запрещен. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну. 

Решение было принято в связи с произошедшим 6 октября взрывом в многоэтажке на Рышкановке. Таким образом муниципальные власти решили выразить солидарность с семьями погибших.

Напомним, в результате инцидента скончались 4 человека, в том числе ребенок, еще 9 были ранены. Спасатели завершили разбор завалов в доме только минувшим вечером.

 

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