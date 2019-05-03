Кишиневцам напоминают: на кладбищах запрещено употреблять алкоголь и разжигать мангалы

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В примэрии муниципия Кишинев накануне состоялось рабочее заседание по теме подготовки столичных кладбищ к Радонице. В мероприятии приняли участие представители профильных муниципальных служб.

Речь, в частности, шла о вывозе мусора с кладбищ в воскресенье и понедельник, размещении цистерн с питьевой водой, установке дополнительных мусорных контейнеров и биотуалетов. Кроме того, по случаю Радоницы в столице будут работать три бесплатных автобусных маршрута, а также будет предусмотрена парковка для частного транспорта вблизи кладбища “Дойна”.

Местные власти напоминают, что в Родительский день употреблять алкоголь и разжигать мангалы на территории кладбищ запрещено.