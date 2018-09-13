Кишинев занимает второе место по числу невакцинированных от кори школьников

Об этом говорится в отчете Министерства просвещения. Больше всего невакцинированных от кори школьников в Новых Аненах – 913 человек.

На втором месте молдавская столица, где не привиты 890 школьников. В Бельцах число таковых составляет 811. В Кагуле 328 школьников не получили прививки, в Сынжерей – 310, а в Хынчештах – 168. Меньше всего непривитых школьников в Тараклии – всего трое, пишет diez.md.

Стоит отметить, что, согласно этому же отчету, 4 тысячи 935 учащихся начальных классов, гимназий и лицеев не имеют права посещать школу, потому что у них нет прививок против кори. 1941 из них недавно были привиты, но должны будут оставаться дома в течение 15 дней.

В то же время родители 2477 детей категорически отказываются ставить прививки своим чадам по различным причинам. Среди них – религия, негативная информация о прививках в прессе и неудовлетворительное состояние здоровья ребенка или противопоказания.

Напомним, что в Молдове продолжает действовать оранжевый код опасности из-за кори.