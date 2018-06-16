Кишинев встанет в пробках: из-за визита премьера Эстонии движение на многих улицах ограничат

Кишинев встанет в пробках: из-за визита премьера Эстонии движение на многих улицах ограничат

Согласно распоряжению врио примара Руслана Кодряну, в период с 17 по 19 июня временно будет ограничено движение на многих улицах столицы в связи с визитом в нашу страну премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. 

В частности, речь идет о периметре улиц: Штефан чел Маре – Александра Пушкина – Митрополит Варлаам – Влайку Пыркэлаб;  Штефан чел Маре – Бэнулеску-Бодони – 31 августа 1989 – Александра Пушкина; Бэнулеску-Бодони – Букурешть – Сфатул Цэрий – Штефан чел Маре; Бэнулеску-Бодони – Александра Пушкина – Алексей Матеевич – Александра Пушкина – Михаил Когэлничану.

Водителей просят соблюдать указания патрульных, проявлять терпение и не нарушать ПДД.

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