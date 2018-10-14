Кишинев в цифрах: 10 занимательных фактов (ФОТО)

Кишинев в цифрах: 10 занимательных фактов (ФОТО)

По случаю Дня города Национальное бюро статистики представило 10 занимательных фактов о молдавской столице. 

  1. Так, в 2017 году в Кишиневе родилось 6277 детей. 
  2. В этом же году умерло 6098 человек. 
  3. Число молодых людей в Кишиневе составляет 290587. 
  4. Пожилых людей в молдавской столице насчитывается 136624. 
  5. В 2017 году в Кишиневе было зарегистрировано 5469 браков. 
  6. В этом же году в столице произошло 2462 развода. 
  7. В прошлом году Кишинев посетило 133122 туриста. 
  8. Средняя зарплата жителей столицы составляет 6716 леев. 
  9. В Кишиневе сданы в эксплуатацию 7776 квартир. 
  10. В минувшем году пассажирами троллейбусов стали 123302 кишиневца. 

 

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