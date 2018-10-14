Кишинев в цифрах: 10 занимательных фактов (ФОТО)

По случаю Дня города Национальное бюро статистики представило 10 занимательных фактов о молдавской столице.
- Так, в 2017 году в Кишиневе родилось 6277 детей.
- В этом же году умерло 6098 человек.
- Число молодых людей в Кишиневе составляет 290587.
- Пожилых людей в молдавской столице насчитывается 136624.
- В 2017 году в Кишиневе было зарегистрировано 5469 браков.
- В этом же году в столице произошло 2462 развода.
- В прошлом году Кишинев посетило 133122 туриста.
- Средняя зарплата жителей столицы составляет 6716 леев.
- В Кишиневе сданы в эксплуатацию 7776 квартир.
- В минувшем году пассажирами троллейбусов стали 123302 кишиневца.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki