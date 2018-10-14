Кишинев отмечает день рождения: молдавской столице исполнилось 582 года

Сегодня, 14 октября, жители и гости Кишинева отмечают храмовый праздник.

По его случаю в 08.30 состоится возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре, а в 09.00 в Соборе Рождества Христова начнется праздничное богослужение. В 10.00 в сквере Кафедрального собора начнется выставка народных промыслов, изделий ручной работы, книг, картин, графики и др.

Торжественная церемония открытия праздника начнется в 11.00 в сквере Кафедрального собора, а на площади Великого Национального собрания пройдут выступления многочисленных творческих коллективов. Жители столицы смогут посмотреть концерт «Кишинев – колыбель прекрасных надежд», в котором выступят творческие коллективы образовательных учреждений муниципия Кишинев, и который пройдет с 14.00 до 16.00 на сцене, установленной на площади Великого национального собрания. Здесь также состоится концерт оркестра Управления культуры и отдыха муниципия Кишинев. С 17.30 до 23.30 на сцене на ПВНС выступят молдавские и зарубежные звезды эстрады, пишет moldpres.md.

В этом году День города отметят без фейерверков. Местные власти объявили, что решение было принято в знак солидарности с жертвами взрыва, произошедшего на прошлой неделе в столичном секторе Рышкановка.

Столичная примэрия объявила, что во время праздника будет приостановлено дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц Измаил – Михай Витязул. Общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы.