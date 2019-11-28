Кишинев и Москва налаживают сотрудничество: Чебан встретился с Собяниным (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан совершил сегодня рабочий визит в Москву по приглашению своего коллеги Сергея Собянина. Градоначальники провели плодотворную встречу, на которой договорились об обмене опытом в различных областях деятельности: архитектура и урбанизм, транспорт, “умный” город, медицина, социальная сфера, ЖКХ, образование.

– С радостью принял приглашение мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина посетить с рабочим визитом столицу России, а также пообщаться и обсудить возможные совместные проекты и планы по развитию Кишинёва. Поблагодарил своего коллегу за доверие и открытость с его стороны. Отметил, что хотел бы наладить между нашими городами тесное и широкое сотрудничество во всех областях, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Кишиневский градоначальник попросил своего московского коллегу изучить возможность предоставления молдавской столице поддержки в виде несколько десятков единиц спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов и государственно-частных партнерств. Чебан и Собянин договорились также обновить договор о сотрудничестве между Кишиневом и Москвой.