Кишинев и израильский город-курорт Нетания станут побратимами

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Об этом сообщил генпримар молдавской столицы Ион Чебан после встречи с мэром Нетании Мирьям Файрберг.

В ходе обсуждения стороны рассмотрели несколько областей и тем, по которым могли бы наладить сотрудничество в будущем, – это социальная, культурная и туристическая сферы.

– Нетания является развитым городом с хорошей инфраструктурой, важной экономической зоной, крупнейшим курортом средиземноморского побережья Израиля, от которого мы можем перенять лучшие аспекты для модернизации Кишинева, – отметил Чебан.

Подписание соглашения о побратимстве между Кишиневом и Нетанией запланировано на середину текущего года.