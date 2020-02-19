Кишинев и израильский город-курорт Нетания станут побратимами

Кишинев и израильский город-курорт Нетания станут побратимами

Об этом сообщил генпримар молдавской столицы Ион Чебан после встречи с мэром Нетании Мирьям Файрберг.

В ходе обсуждения стороны рассмотрели несколько областей и тем, по которым могли бы наладить сотрудничество в будущем, – это социальная, культурная и туристическая сферы.

– Нетания является развитым городом с хорошей инфраструктурой, важной экономической зоной, крупнейшим курортом средиземноморского побережья Израиля, от которого мы можем перенять лучшие аспекты для модернизации Кишинева, – отметил Чебан.

Подписание соглашения о побратимстве между Кишиневом и Нетанией запланировано на середину текущего года.

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