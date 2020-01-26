Кишинев: Глава управления транспорта подал в отставку

Кишинев: Глава управления транспорта подал в отставку

Глава Управления общественного транспорта и путей сообщения Адриан Болдуреску подал в отставку. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан уже подписал распоряжение об его освобождении с должности и назначил временно исполняющего обязанности начальника. 

Это Лилиан Копач, ответственный за менеджмент транспорта в рамках данного управления примарии, пишет realitatea.md.

Стоит отметить, что в сентябре 2014 года Болдуреску был отправлен в отставку с данной должности, а в марте 2019 – восстановлен в ней решением суда.

 

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