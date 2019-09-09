“Кишинев для всех, Кишинев для тебя!”: Ион Чебан официально вступил в предвыборную кампанию (ВИДЕО)

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Сегодня, 9 сентября, официально стартовала предвыборная кампания кандидата Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Иона Чебана. Социалист рассказал, что решил участвовать в предстоящих выборах, потому что долгие годы Кишиневом руководили примары-политики, заинтересованные больше в европейской интеграции и в объединении с другими странами, нежели в решении насущных проблем города и его благоустройстве.

– У нас были примары, которые превратили примарию в филиалы своих партий. У этих людей не было времени на нас, кишиневцев. Вот почему произошла такая деградация, – сказал социалист.

Чебан отметил, что он хочет стать примаром, который 24 часа в сутки будет посвящать свою деятельность Кишиневу. Социалист также намерен наладить активное сотрудничество с Муниципальным советом Кишинева.

– Я буду тем примаром, который будет принимать решения и нести за них ответственность. Эти решения будут направлены на то, чтобы Кишинев стал тем городом, в котором хотелось бы жить всем. Я буду примаром всех жителей муниципия, вне зависимости от политических предпочтений. Я буду сотрудничать с примарами всех стран, чтобы заимствовать у них опыт и проекты, необходимые муниципию Кишинев, – добавил он.

Кандидат ПСРМ также добавил, что проблемы Кишинева касаются всех горожан, вне зависимости от их политических предпочтений. В данной связи, отметил он, и он, и его команда возьмут на себя публичное обязательство сосредоточиться в рамках кампании исключительно на вопросах, касающихся администрирования города, и ни на чем больше.

– Нам всем нужны благоустроенные, комфортные дворы, детские площадки, нам нужны хорошо отремонтированные дороги, зеленый, чистый город и мы не хотим каждое лето чувствовать неприятный запах. Сегодня жители муниципия чувствуют запах недобросовестности бывших руководителей примарии. Нам всем нужен безопасный и хорошо организованный общественный транспорт, мы хотим, чтобы детские сады и школы муниципия были местами, куда дети приходят с удовольствием, а воспитатели и учителя имели бы все необходимое для образовательного процесса. Детские сады и школы должна содержать примария, а не родители. Мы хотим, чтобы медицинские учреждения были хорошо оборудованы, а персонал имел достойную зарплату. Все эти желания – естественны. Мы не хотим ничего из ряда вон выходящего, – добавил он.

Отдельное внимание Чебан уделил молодежи, добавив, что Кишинев должен стать для них городом возможностей и роста. Чебан уверен: средства на реализацию всех этих задач, главное – желание и политическая воля, чего не было раньше.

– Я иду в примарию для изменения Кишинева, для того, чтобы Кишинев стал городом, в котором мы все хотим жить и в котором захотят жить наши дети. Кишинев должен стать муниципием чистых улиц и обустроенных дворов. Кишинев должен быть городом счастливых детей, муниципием хороших школ и детских садов. Я буду примаром, который будет строить Кишинев будущего, и я приложу для этого всю душу и усилия. Я знаю, что нужно делать, и я знаю, как это делать. Для этого мне нужно лишь ваше доверие. Призываю вас голосовать за Кишинев, в котором каждый из нас будет жить лучше. За Кишинев для всех, за Кишинев для тебя! – подытожил Ион Чебан.