Кишинев без курятников и крольчатников: примэрия продолжает снос незаконных построек

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В молдавской столице продолжается снос и вывоз незаконных киосков и рекламных панно, а также незаконно установленных на муниципальной земле гаражей, пристроек и сараев всех типов.

Преторы всех секторов столицы отчитались перед генпримаром о работе, проведенной на минувшей неделе. Ион Чебан подчеркнул, что творившееся до сих пор в городе своеволие привело к плачевным последствиям.

– Некоторые люди захватили муниципальную землю, построив на ней то, что взбрело им в голову – пристройки, гаражи, каморки. Одни выращивают кур, другие – кроликов. Но люди должны понимать, что мы настроены серьезно. Не стоит пытаться бегать по чиновникам с просьбами что-то сохранить: абсолютно все незаконные постройки будут снесены. Все действия мы осуществляем в соответствии с законодательством. То, что делалось до сих пор, не было нормально, – отметил Чебан, призвав жителей столицы с пониманием отнестись к происходящему.

Градоначальник в очередной раз подчеркнул, что вывезенные с улиц города киоски более не вернутся на них. Также он рассказал, что единый концепт размещения киосков до конца февраля будет выставлен на публичные обсуждения. Вице-примару же Виктору Киронде предстоит организовать публичные консультации с группой архитекторов для выработки облика новых киосков.