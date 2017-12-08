Киртоакэ встретит Новый год под судебным контролем

Дорин Киртоакэ остается под судебным контролем еще на 30 суток. Решение было принято вчера судом столичного сектора Буюканы по запросу прокуроров.

Решение вступает в силу, начиная с 10 декабря 2017 года, и действительно до 9 января 2018 года. Однако его можно будет оспорить в Апелляционной палате в течение 3 дней с момента вынесения.

Напомним, Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест с мая этого года по делу о платных парковках. 10 ноября его выпустили под судебный контроль.