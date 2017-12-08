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Киртоакэ встретит Новый год под судебным контролем

Киртоакэ встретит Новый год под судебным контролем

Дорин Киртоакэ остается под судебным контролем еще на 30 суток. Решение было принято вчера судом столичного сектора Буюканы по запросу прокуроров. 

Решение вступает в силу, начиная с 10 декабря 2017 года, и действительно до 9 января 2018 года. Однако его можно будет оспорить в Апелляционной палате в течение 3 дней с момента вынесения.

Напомним, Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест с мая этого года по делу о платных парковках. 10 ноября его выпустили под судебный контроль.

 

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