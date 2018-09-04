Киртоакэ собирается стать председателем ЛП, чтобы осуществить объединение Молдовы и Румынии

На предстоящие парламентские выборы Либеральная партия пойдет с программой, предусматривающей объединение двух стран. Об этом рассказал вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ, уточнив, что в настоящее время ведется работа над документом, а 1 декабря состоится съезд формирования, на котором, предположительно, он будет принят.

– Я лично работаю над тем, как должно быть осуществлено объединение с Румынией, это наша фундаментальная цель, – сказал он.

В то же время Киртоакэ ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в парламент страны, дав понять, что новая программа партии – это всё, что его интересует и чем он занят на данный момент. Не ответил он и насчет своего возможного председательства в ЛП.

– Когда я закончу этот проект под названием “Унире” и представлю его своим коллегам, тогда у меня будет ответ на ваш вопрос о председательстве, – отметил экс-генпримар.

Стоит напомнить, что идею объединения Молдовы и Румынии, согласно всем опросам общественного мнения, поддерживают менее четверти жителей нашей страны.