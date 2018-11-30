Киртоакэ разрешили покидать Молдову

Бывший примар Кишинева Дорин Киртоакэ, обвиняемый антикоррупционными прокурорами в извлечении выгоды из влияния в деле о парковках, сможет покидать территорию Республики Молдова. Спустя полтора года после задержания Апелляционная палата Кишинева аннулировала все ограничения для либерала.

Решение было принято сегодня, пишет anticoruptie.md.

Напомним, бывший генеральный примар Кишинева обвиняется по двум делам: за извлечение выгоды из влияния по делу о платных парковках, а также за превышение должностных обязанностей в связи с “распилом” муниципальных средств. В декабре 2017 года Киртоакэ попросил судей разрешить ему уехать в Румынию на похороны короля Михая, но ему было отказано в этом.