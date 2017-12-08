Киртоакэ хочет съездить в Румынию, несмотря на наличие судебного контроля

Отстраненный генпримар Кишинева пожелал посетить похороны короля Михая.

Находящийся под судебным контролем отстраненный генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ попросил на время снять с него меру пресечения. Либерал хочет посетить похороны румынского короля Михая.

Запрос Киртоакэ был однако отклонен. По мнению расследующих дело прокуроров, существует риск бегства либерала из страны, так как он обладает и румынским гражданством.

Стоит отметить, что накануне судом столичного сектора Буюканы срок судебного контроля в отношении Дорина Киртаокэ был продлен еще на 30 дней. Решение вступает в силу, начиная с 10 декабря 2017 года, и действительно до 9 января 2018 года.

Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест с мая этого года по делу о платных парковках. 10 ноября его выпустили под судебный контроль.