Киронда: В Кишиневе должны быть нормальные деревья, а не “спички” и накренившиеся стволы

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Вице-примар Кишинева Виктор Киронда отдал поручение руководству мунпредприятия “Spații verzi” разработать план по обновлению зеленых насаждений в столице, в особенности в центральной зоне.

Об этом шла речь на заседании муниципальных служб сегодня, 17 февраля. Поручение прозвучало в связи с необходимостью обустройства парковочных мест, а также с тем, что многие деревья в столице сегодня выглядят очень плохо.

– Многие деревья очень старые, они столько раз обрезались, что больше похожи на спички. Более того, на улицах, где проводились подземные работы, у деревьев была повреждена корневая система, и они очень опасно накренились. Давайте не будем ждать, пока они начнут падать на головы людей, – сказал Киронда.

Директор “Spații verzi” Сергей Карп ответил, что определенные планы в этом направлении у учреждения есть, а на бульваре Штефана чел Маре уже ведутся необходимые работы. Киронда, в свою очередь, отметил, что на главном бульваре столицы ситуация обстоит крайне плохо.

– Там должна быть дренажная система, должны быть предприняты меры по ограждению деревьев. Там нужны не “палки”, а деревья постарше, – заявил Киронда.

В свою очередь, вице-примар Инга Ионесий предложила провести заседание с директором Ботанического сада, чтобы выработать концепцию высадки зеленых насаждений в столице.