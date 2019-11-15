Киронда принял предложение Чебана стать вице-примаром

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Виктор Киронда принял предложение Иона Чебана стать вице-примаром Кишинёва и отвечать за вопросы градостроительства и городской мобильности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Виктор Киронда был кандидатом на местных выборах на должность мэра столицы, но не прошёл во второй тур, пишет realitatea.md. В первом туре ему удалось набрать 2,7% голосов избирателей: за него проголосовали 6 147 кишинёвцев.

Несмотря на это, Киронде удалось пройти по списку в Мунсовет. Теперь, после того, как он согласился на должность вице-мэра, его место в МСК займет Сергей Тофилат.