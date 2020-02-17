Киронда – преторам: Кишинев похож не на город, а на большое село с троллейбусами

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Кишинев больше похож не на столицу Молдовы, а на большое село. Об этом в ходе заседания муниципальных служб заявил вице-примар Виктор Киронда.

По его словам, до сих пор каждый делал что хотел, а отчеты от ответственных лиц похожи на “сводки с фронта”. Он выразил возмущение происходящим.

– Как так получилось, что в этом городе все своевольничают? Тысячи пристроек, гаражей, брошенных машин, незаконных ограждений, незаконно занятых земельных участков. Такого не должно происходить в городе. Как так случилось, что вы сейчас узнали, что делается в ваших секторах? Или эта информация была известна, и только сейчас стала достоянием общественности? – задался вопросами Киронда.

Он дал преторам месяц на наведение порядка в своих сферах ответственности, в противном случае пообещал, что этим займется руководство примарии. Также он распорядился продолжать снос незаконных строений в столице.