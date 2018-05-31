Киркоров выступит на грандиозном фестивале клубники и меда под патронатом президента (ВИДЕО)

Киркоров выступит на грандиозном фестивале клубники и меда под патронатом президента (ВИДЕО)

Пятый по счету фестиваль традиционно пройдет в родном селе главы государства – Садова. Праздник состоится 10 июня, начиная с 10.00. 

В этом году фестиваль пройдет под эгидой президента. Как пояснил на своей странице в соцсети Игорь Додон, он считает важным поддерживать местных производителей и развивать туризм в Молдове.

– Всех гостей ждет настоящий клубничный рай – дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа. Музыка будет звучать весь день. На открытии будут петь Нелли Чобану и Наталья Гордиенко. В 19:00 выступят группы «MILLENIUM», «AKORD», «THARMIS», «DoReDos». По моему приглашению в фестивале примет участие известный российский певец, мой хороший друг Филипп Киркоров. Приглашаю всех на праздник в Садова! – добавил глава государства. 

Вход на фестиваль – свободный.

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