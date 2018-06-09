Киркоров на всю Россию объявил о Фестивале клубники и меда в Молдове (ВИДЕО)

Народный артист Российской Федерации похвастался на ежегодной премии канала “МУЗ ТВ”, что он едет в нашу страну для участия в грандиозном Фестивале клубники и меда, который пройдет под патронатом президента 10 июня.

Упоминание о клубнике удивило ведущего концерта Максима Галкина, который решил пошутить на эту тему.

– Клубники? Ты не от КПРФ случайно? – спросил Галкин Киркорова. – Нет, я от Додона! – гордо ответил артист.

К слову, на сцене конкурса, рядом с российскими звездами, выступила молдавская группа DoReDos, песню для которой на “Евровидении”, напомним, написал Киркоров.

Фестиваль клубники и меда начнется в Садова в 11.00 и продлится весь день. Ранее стала известна его программа.