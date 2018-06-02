Киркоров – Додону: С нетерпением жду встречи с вашими земляками (ВИДЕО)

Народный артист Российской Федерации подтвердил свое участие в Фестивале клубники и меда, который пройдет 10 июня в родном селе президента Игоря Додона – Садова.
– С нетерпением жду встречи с Вами и с Вашими земляками в Вашем родном селе Садова, господин президент, в этот замечательный, красивый, праздничный клубничный день, – написал Киркоров на своей странице в соцсети.
Напомним, в этом году 5-ый по счету фестиваль пройдет под эгидой президента. Как пояснил на своей странице в соцсети Игорь Додон, он считает важным поддерживать местных производителей и развивать туризм в Молдове.
– Всех гостей ждет настоящий клубничный рай – дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа. Музыка будет звучать весь день. На открытии будут петь Нелли Чобану и Наталья Гордиенко. В 19:00 выступят группы «MILLENIUM», «AKORD», «THARMIS», «DoReDos». По моему приглашению в фестивале примет участие известный российский певец, мой хороший друг Филипп Киркоров. Приглашаю всех на праздник в Садова! – добавил он.
Фестиваль клубники и меда начнется в 10.00, вход на него свободный.
С нетерпением жду встречи с Вами и с Вашими земляками в Вашем родном селе САДОВА, г-н ПРЕЗИДЕНТ, Уважаемый Игорь Николаевич,в этот замечательный красивый праздничный клубничный день 🍓🍓🍓10 июня!А пока Ваше село готовится к празднику,я встречаю в Ижевске ваших,а теперь уже и наших любимых артистов -группу «ДОРЕДОС» @doredos_official ,где 1 июня,при поддержке @1tv состоится Большой Гала концерт на Главной Площади в честь «ПРАЗДНИКА ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» , где я ✌вместе с ребятами исполню несколько песен, а потом и у Вас на празднике🍓, уже через каких то 10 дней!🕺🏻💃🕺👑 @sergiu_mita_doredos @eugeniuandrianov @marinadjundiet @eurovision #Repost @dodon_igor ・・・ În satul meu natal Sadova, pe data de 10 iunie, la ora 10.00 va avea loc deschiderea celei de-a V-a ediții a Festivalului Mierii şi Căpşunilor. În acest an Festivalul se va desfășura sub egida Preşedintelui țării, întrucît pentru mine este important să susținem producătorii autohtoni și să dezvoltăm turismul în țara noastră. Oaspeții vor avea parte de un adevărat paradis al căpşunilor cu degustarea diferitor soiuri de căpşuni, dulceţuri, lichioruri de căpşuni, dar și un fascinant spectacol muzical. Muzica va răsuna pe parcursul întregii zile. La deschidere vor evolua Nelly Ciobanu și Natalia Gordienko. La ora 19.00 pe scenă vor intra trupele „MILLENIUM”, „AKORD”, „THARMIS”, „DoReDos”. La invitația mea la Festival va participa cunoscutul interpret rus, bunul meu prieten, Filip Kirkorov. Vă așteptăm cu drag la Sadova! ******** 10 июня в 10 утра, в моем родном селе Садова, откроется 5-й Фестиваль Клубники и Меда. В этом году Фестиваль пройдет под эгидой Президента, потому что я считаю важным поддерживать местных производителей и развивать туризм в Молдове. Всех гостей ждет настоящий клубничный рай – дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа. Музыка будет звучать весь день. На открытии будут петь Нелли Чебану и Наталья Гордиенко. В 19:00 выступят группы «MILLENIUM», «AKORD», «THARMIS», «DoReDos». По моему приглашению, в Фестивале примет участие известный российский певец, мой хороший друг Филипп Киркоров. #fkirkorov Приглашаю всех на праздник в Садова!