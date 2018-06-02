Киркоров – Додону: С нетерпением жду встречи с вашими земляками (ВИДЕО)

Народный артист Российской Федерации подтвердил свое участие в Фестивале клубники и меда, который пройдет 10 июня в родном селе президента Игоря Додона – Садова.

– С нетерпением жду встречи с Вами и с Вашими земляками в Вашем родном селе Садова, господин президент, в этот замечательный, красивый, праздничный клубничный день, – написал Киркоров на своей странице в соцсети.

Напомним, в этом году 5-ый по счету фестиваль пройдет под эгидой президента. Как пояснил на своей странице в соцсети Игорь Додон, он считает важным поддерживать местных производителей и развивать туризм в Молдове.

– Всех гостей ждет настоящий клубничный рай – дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа. Музыка будет звучать весь день. На открытии будут петь Нелли Чобану и Наталья Гордиенко. В 19:00 выступят группы «MILLENIUM», «AKORD», «THARMIS», «DoReDos». По моему приглашению в фестивале примет участие известный российский певец, мой хороший друг Филипп Киркоров. Приглашаю всех на праздник в Садова! – добавил он.

Фестиваль клубники и меда начнется в 10.00, вход на него свободный.