Киркоров – Додону: Без вашей поддержки у нас бы ничего не получилось

Российский певец Филипп Киркоров поблагодарил президента Молдовы Игоря Додона за тёплые слова в свой адрес в связи с успешным выступлением подготовленной им группы DoReDos, представившей нашу страну на “Евровидении-2018”.

Исполнитель отметил, что большое значение в этом успехе имеет та поддержка, которую оказал Додон как человек и как президент Республики Молдова, и поблагодарил за то, что глава государства доверил ему подготовку DoReDos к конкурсу.

– Без Вашей поддержки у нас бы ничего не получилось! Ещё раз спасибо за доверие и отношение! Ведь по сути конкурс “Евровидение” – это наши музыкальные “Олимпийские игры”. Мы действительно очень все старались и, судя по голосованию телезрителей Европы и высокому месту, которое заняла Молдова в этом голосовании, наши старания и труд не прошли даром! Вы, наверно, читали и видели, как принимали на конкурсе ребят, как о них и о нашем номере писала вся западно-европейская пресса, и как на них реагировала публика и в зале, и по телевизору. Но конкурс есть конкурс, и побеждает сильнейший, поэтому мы от души ещё раз от себя поздравляем Израиль, – написал Киркоров на своей странице в соцсети.

Напомним, представлявшая Молдову группа DoReDos успешно выступила на ежегодном песенном конкурсе, завоевав симпатии жителей многих стран Европы и войдя в топ-10 “Евровидения-2018”.