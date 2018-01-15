Кирилл Лучинский: Илан Шор устроил спектакль в суде

Оргеевский примар был заслушан сегодня по делу экс-депутата Либерал-демократической партии.

Сам Илан Шор отказался общаться с журналистами, но его правозащитник заверил, что тот в суде заявил то же, что и ранее в Антикоррупционной прокуратуре, пишет agora.md.

Ведущий дело прокурор рассказал, что Шор дал показания, подтверждающие виновность Лучинского. Адвокат подсудимого, однако, заявил, что Илан Шор не делал заявлений, подтверждающих обвинения прокуроров, и отметил, что тот отказывался отвечать на вопросы.

– Господин Шор не подтвердил, что переведенные им деньги получены незаконно, а являются продуктом легальной деятельности. Это около 440 тысяч долларов. Шор заявил, что не помнит сумму, переданную по этим контрактам, но говорит, что переведенные деньги являются законными, – сказал правозащитник.

Сам Кирилл Лучинский считает, что весь процесс – это спектакль. Бывший депутат подтвердил, что ни один из контрактов, упомянутых в деле, не является фиктивным.

– Это пыль в глаза людей. Меня обвиняют в том, что я не знаю происхождения денег. Шор сказал, что деньги законны. Я не должен контролировать происхождение денег, на это специальные структуры. Деньги были проверены специализированными органами, контракты тоже были проверены. Они все еще действительны, никто их не оспорил и не доказал, что они фиктивны. Да, у меня были юридические отношения с фигурирующими в деле компаниями, но не в то время, на котором они настаивают, – сказал он.

Бывший депутат выразил свою убежденность в том, что судьи в нашей стране нарушили Конвенцию ЕСПЧ, когда поместили его под предварительный арест.