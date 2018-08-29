Кира и Сашка теперь первоклашки

О том, во сколько обходится родителям подготовка детей к школе

Считанные дни остались до начала нового учебного года. и все родители, у которых есть несовершеннолетние чада, штурмуют школьные ярмарки, разворачиваемые ежегодно в конце августа в столичных микрорайонах. Всем известно, что собрать ребёнка в школу практически для каждого родителя дело не только хлопотное, но и дорогостоящее.

Наступление школьной поры особенно ощущают родители первоклассников. Для них отправка ребёнка в школу – торжественный момент, поэтому к подготовке многие подходят со всей ответственностью. В числе первоклашек – Кира Корчмарь и Саша Довгань, на примере которых «АиФ в Молдове» попытается посчитать, примерно в какую сумму родителям девочек и мальчиков, отправившихся в плавание по стране знаний, обойдётся первичная школьная экипировка.

Тысчонкой не отделаться

Из беседы с мамой первоклассника Александра Довганя, Дианой, выяснилось, что после зачисления детей в школу будущий наставник первоклашек собрала всех родителей, чтобы лично со всеми познакомиться, рассказать об образовательном процессе и правилах обучения в их учебном заведении.

Кроме того, родителям предложили записать, какие школьные принадлежности будут необходимы в ходе учебного процесса. Так, для первоклашек средней школы № 95, что в секторе Чеканы, рекомендовали купить: ранец, мягкий пенал, две тетради в узкую косую линейку для обучающихся правописанию, 10 тетрадок в клеточку по 12 листов каждая, две тетрадки по 48 листов, цветные и простые карандаши, резинку, пять шариковых ручек (не ровных и не широких), две шариковые ручки с зелёной пастой, папку для тетрадей, две папочки на кнопке, большую синюю папку, много цветной бумаги и картона, акварельные краски, разного размера кисточки, палитру, баночку для воды, ножницы, клей-карандаш и клей ПВА, счётные палочки, маленькие тетради для нот, пластилин и дощечку для него, а также полотенце.

Диана Довгань говорит, что на школьные принадлежности из указанного списка она выложила из своего кошелька около 450 леев. Это, как следует понимать, лишь частичные затраты, потому что тетрадей, цветной бумаги, пластилина и других канцтоваров на год понадобится гораздо больше.

Но эти расходы – просто мизерные по сравнению с тем, сколько пришлось потратить семье Довгань на покупку школьной одежды и обуви. Из цифровой раскладки, предоставленной мамой Саши, выясняем, что пиджак для мальчика ей обошёлся в 420 леев, брюки – в 350, туфли – в 550, бабочка – в 80 леев, 7 пар носок – в 175 леев (по 25 леев пара), рюкзак – в 550 леев. Для физкультуры был куплен спортивный костюм за 500 и кроссовки – за 550 леев. Итак, комплект школьной одежды обошёлся в 2125 леев, а спортивная форма – в 1050 леев. По словам Дианы, она ещё выбирала одежду ребёнку средних цен, чтобы соблюдалось соотношение цена/качество. Но затраты будут гораздо больше, потому что одной парой брюк, рубашкой вряд ли можно обойтись. Мальчику нужны как минимум 3-4 рубашки, 2-3 пары брюк, пара джемперов, на зиму – тёплые рейтузы или колготки, обувь по сезону и так далее. Так что реальная сумма затрат гораздо больше, чем выведенные сейчас 3725 леев (если учесть и стоимость букета цветов).

Дорогие девочки

Кира Корчмарь идёт в первый класс столичного лицея имени А. С. Пушкина. В списке, представленном на ознакомительном родительском собрании всем взрослым, значились: по 20 штук тетрадей в узкую косую линейку и в клеточку, обложки для тетрадей и учебников, альбом для рисования, набор цветных карандашей хорошего качества 18 цветов, пластилин, цветная бумага и картон, папка по ИЗО, пенал (ручки шариковые – синего и зелёного цветов), веер с числами, деревянная линейка 10-15 сантиметров, форма спортивная, форма школьная – согласно уставу лицея – и сменная обувь. На покупку всех канцтоваров мама Киры, Надежда, потратила около 500 леев.

Кроме того, в этот список вошли ещё три учебника, приобретаемых лицеем, по таким предметам, как «История, культура и традиции русского народа», «Духовно-нравственное воспитание» и «Культура добрососедства». На это понадобится 90 леев.

По словам Надежды Дегтярёвой, в начальных классах лицея им. Пушкина предусмотрена форма, идентичная той, которую носили дети в советское время. Школьная форма – платье и три фартука (два белых и чёрный) обошлись родительнице в 650 леев, что дешевле школьной экипировки Саши Довганя. Однако за туфли для девочки пришлось выложить 720 леев. Ранец удалось приобрести за 450 леев, спортивный костюм и кроссовки, как и у Саши, за 1050 леев. Гольфы, носочки, колготки (по несколько пар) стоили около 200 леев, банты – 50 леев, а букет цветов – 100 леев.

Как и положено при появлении первоклассника в семье, ребёнку обустраивают место в комнате, где он сможет готовиться к урокам. Так, по словам мамы Киры, письменный стол обошёлся ей в 950 леев, удобное кресло – в 900 леев, настольная лампа – в 300 леев.

Таким образом, школьный наряд и канцтовары для Киры обошлись её маме чуть дороже, чем Диане Довгань, – в 3810 леев. К тому же Надежде пришлось выложить из кошелька ещё 2150 леев на обустройство учебного места.

Таким образом, средняя стоимость сбора первоклашек в школу составляет 3725 леев для мальчиков и 3810 – для девочек. Подготовка учебного места – ещё 2150 леев, а в общей сложности – 5960 леев. Суммы достаточно ощутимые, если учесть, что средняя зарплата в бюджетной сфере чуть больше 5 тыс. леев, а в реальном секторе экономики достигает 6,4 тыс. леев. Заметьте, средняя. А у многих людей таких доходов просто нет.

Любовь Чегаровская