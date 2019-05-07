Киоски с мороженым и напитками вернутся в парки Кишинева

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С 1 июня в парках и скверах столицы будет разрешена продажа мороженого и напитков. Об этом было сообщено на сегодняшнем заседании в примэрии Кишинева.

Места, где будут работать торговые единицы, будут определены после консультаций по предложениям, представленным претурами секторов. Позднее они будут указаны в распоряжении, которое подпишет администрация города, пишет moldpres.md.

Стоит отметить, что в прошлом году в летний период в парках и скверах столицы также была разрешена продажа мороженого и безалкогольных напитков.