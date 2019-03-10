Километровые пробки образовались этим вечером на границе (ВИДЕО, ФОТО)

Километровые пробки образовались этим вечером на границе (ВИДЕО, ФОТО)

Десятки машин оказались сегодня в километровой очереди на таможенном пункте на севере страны. На КПП Крива-Мамалыга водителям пришлось прождать несколько часов, чтобы попасть в Молдову. 

Несмотря на то, что онлайн-сервис показывал, что время ожидания на этом пункте составляет всего несколько минут, на самом деле на КПП образовалась солидная очередь. В ней оказались как обычные легковушки, так и многотоннажные машины. По словам очевидцев, в очереди было не менее 30 автотранспортных средств, пишет tv8.md.

Причина образовавшейся задержки пока не известна.

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