Километровые пробки образовались этим утром на двух КПП (ФОТО)

Километровые пробки образовались этим утром на двух КПП (ФОТО)

С самого раннего утра на выезде из страны в пункте пропуска “Паланка” вырос трафик. Для пересечения государственной границы в очередь выстроились около 100 единиц транспорта.

В Пограничной полиции сообщили, что сотрудники молдо-украинской таможни работают с максимальной нагрузкой: на некоторых КПП численность работников была увеличена.

Интенсивный трафик также был зафиксирован в пункте пересечения “Тудора”. Здесь с утра образовалась колонна из 40 автомобилей.

В обоих пунктах пропуска пограничники ведут диалог с гражданами, информируя их о текущей ситуации. Пограничная полиция призывает всех пересекающих границу по возможности с пониманием и спокойствием отнестись к ситуации.

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