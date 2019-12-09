Кику жестко ответил Санду. “Есть информация, что она пытается свести на “нет” все усилия правительства по решению энергетических проблем”

Кику жестко ответил Санду. “Есть информация, что она пытается свести на “нет” все усилия правительства по решению энергетических проблем”

“Озабоченные” и “влиятельные” лидеры блока “АКУМ”, которые всё лето только и занимались тем, что заимствовали схемы и проводили дорогостоящий ремонт дворов домов, где живут, за счет публичного бюджета, вместо того, чтобы готовиться к холодному сезону, отчаянно ищут, “что бы сказать”, только бы о них никто не забыл. Так премьер-министр Ион Кику прокомментировал сегодняшние заявления Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые практически в унисон заговорили о том, что наша страна может остаться без отопления и электричества зимой. 

– У меня есть информация, что эта “влиятельная” госпожа, помимо отчаянных обращений к партнерам по развитию с призывом прекратить сотрудничество с Республикой Молдова (до тех пор, пока она вновь не станет премьером/президентом/прокурором и матерью нации), обивает и другие пороги, чтобы свести “на “нет” усилия правительства по решению энергетических проблем, в том числе обеспечению газом. Ей хочется внимания, но у нас нет это времени – мы должны убрать весь тот бардак, который она оставила в центральной администрации, – отметил он. 

Кику призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на манипуляции граждан, которые преследуют “одну-единственную цель”.

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