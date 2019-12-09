Кику жестко ответил Санду. “Есть информация, что она пытается свести на “нет” все усилия правительства по решению энергетических проблем”

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“Озабоченные” и “влиятельные” лидеры блока “АКУМ”, которые всё лето только и занимались тем, что заимствовали схемы и проводили дорогостоящий ремонт дворов домов, где живут, за счет публичного бюджета, вместо того, чтобы готовиться к холодному сезону, отчаянно ищут, “что бы сказать”, только бы о них никто не забыл. Так премьер-министр Ион Кику прокомментировал сегодняшние заявления Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые практически в унисон заговорили о том, что наша страна может остаться без отопления и электричества зимой.

– У меня есть информация, что эта “влиятельная” госпожа, помимо отчаянных обращений к партнерам по развитию с призывом прекратить сотрудничество с Республикой Молдова (до тех пор, пока она вновь не станет премьером/президентом/прокурором и матерью нации), обивает и другие пороги, чтобы свести “на “нет” усилия правительства по решению энергетических проблем, в том числе обеспечению газом. Ей хочется внимания, но у нас нет это времени – мы должны убрать весь тот бардак, который она оставила в центральной администрации, – отметил он.

Кику призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на манипуляции граждан, которые преследуют “одну-единственную цель”.