Кику: Ждем пика к середине апреля (ВИДЕО)

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Количество подтвержденных случаев коронавируса в Молдове пока продолжает расти. Власти ждут пика к середине апреля. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил Ион Кику.

– Будем следить и решать, что делать дальше. Режим ограничений пока остается в силе. Если будем его строго соблюдать, сможем сдерживать распространение инфекции и поддерживать то количество заболевших, которое сможет осилить наша медицинская система. Еще раз прошу граждан уважать и соблюдать эти требования, – сказал он.

В число предпринятых властями мер входит введение карантина в Сороках, Штефан-Водэ и в селе Карахасань. Сегодня эти решения вступили в силу. Имеется информация о новых заболевших в этих населенных пунктах, поэтому данный режим необходим, подчеркнул премьер. Он попросил местное население проявить понимание и сотрудничать с властями и полицией.

Также Кику сообщил о новом механизме возврата наших граждан из-за границы чартерными рейсами. Вся информация о них будет собираться из посольств и консульств, в списки будут включены самые уязвимые категории граждан – они первыми вернутся, уже со следующей недели. В настоящее время пока еще принимаются чартеры тех авиакомпаний, с которыми ранее были заключены договоренности туристических фирм.

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