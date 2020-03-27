Кику: Выходные – не для прогулок! Режим «Оставайтесь дома» должен стать законом для всех! (ВИДЕО)

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В последнее время степень осознания гражданами рисков в связи с ситуацией с коронавирусом выросла. Премьер-министр Ион Кику поблагодарил население за это. Глава правительства также выразил благодарность представителям МВД и Министерства обороны, а также местным органам власти за их вклад в совместную борьбу.

– Если будем проявлять такую же солидарность, дисциплину, сможем приостановить текущую динамику коронавируса в РМ. У нас впереди – 9 свободных дней, у бюджетников. В этот период режим «Оставайтесь дома» должен стать законом для нас всех. Выходные дни даны не для прогулок, не для общения с людьми. Также напоминаю о вчерашнем решении комиссии относительно запрета на выход группами более 3 человек. Полиция будет штрафовать нарушителей. Еще раз призываю граждан к осознанному отношению к имеющейся опасной ситуации и прошу понять и соблюдать предписания, – призвал премьер.

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