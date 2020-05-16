Кику – ветеранам: Не подвергайте себя рискам ради скрытых интересов некоторых политических авантюристов!

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Несмотря на сложившуюся в нашей стране и во всем мире сложную пандемическую ситуацию, некоторые безответственные политики организуют массовые протесты и призывают принять в них участие ветеранов. Таких деятелей, как Усатый или Шор, здоровье и жизнь этих людей интересуют в последнюю очередь. Дестабилизация – вот их главная цель. Об этом на своей странице в соцсети пишет премьер-министр РМ Ион Кику.

Он высоко оценил ответственную и патриотичную позицию ассоциаций ветеранов, которые своим заявлением проявили максимальную заботу о людях, боровшихся за Республику Молдова.

– С момента утверждения нынешнего правительства диалог с ветеранами всегда был для нас приоритетом. Я лично участвовал в 8 встречах с представителями ветеранов. Мы взяли на себя четкие обязательства, которые постепенно выполняем. С 1 января в три раза вырос размер ежемесячного пособия ветеранам. Мы разработали и утвердили в правительстве проект закона о предоставлении бесплатного медицинского полиса всем ветеранам, временно оставшимся без работы. Он будет принят парламентом после того, как законодательный орган возобновит деятельность в обычном режиме. Были увеличены выплаты для вдов и существенно выросло число случаев предоставления лечения в медицинских учреждениях типа CREPOR, – отметил Кику.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в рамках совместной с ветеранами рабочей группы были завершены проекты нормативных актов для учреждения Бюро по связям с ветеранами – это будет правительственная структура, которая будет координироваться напрямую главой кабмина. После окончательных консультаций с ассоциациями ветеранов эти проекты будут приняты правительством, а Бюро начнет работу для защиты прав ветеранов. Последние делегируют в этот орган своих представителей. На этой платформе будут выдвигаться, рассматриваться и внедряться меры, которые повысят уровень защиты ветеранов, пояснил Кику.

– Политические протесты никак не облегчат жизнь ветеранов. Напротив, они подвергнут себя опасности ради скрытых интересов политических авантюристов. Призываю всех ветеранов страны быть максимально бдительными и защищать наше государство и интересы граждан в этой сложной пандемической и экономической ситуации, – подытожил премьер.

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