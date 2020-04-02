Кику: В Молдове есть более 15 тысяч тестов на обнаружение коронавируса

0

Ион Кику сообщил, что на данный момент в Молдове имеется более 15 000 тестов на обнаружение коронавируса. Поэтому информация, появившаяся в публичном пространстве о якобы их нехватке, является спекуляцией, уточнил премьер. Глава кабмина также отметил, что наша медицинская система готова к 4 000 случаям заражения COVID-19.

– Мы подписали контракт с китайской компанией о закупке ещё 100 000 тестов на обнаружение коронавируса, которые будут доставлены к 15 апреля. До тех пор в нашу страну ещё будут завезены тесты, – сообщил Кику в рамках передачи на одном из частных телеканалов.

По его словам, эти тесты будут использоваться в государственном секторе, то есть, Национальным агентством общественного здоровья, а частный сектор самостоятельно обеспечивает себя тестами на коронавирус, передаёт tv8.md. Кику также отметил, что наша медицинская система способна обрабатывать около 2 000 тестов в день.

Напомним, что во вторник, 31 марта, в Молдову было доставлено ещё более 8 000 тестов на обнаружение коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.