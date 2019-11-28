Кику: В каждом районном центре должны быть созданы индустриальные платформы

Правительство технократов для премьера Иона Кику, в первую очередь, означает правительство, полностью сосредоточенное на нуждах граждан, которое не занимается политикой, а направляет всю свою энергию на решение проблем общества и модернизацию страны. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети.

– Мы не будем дружить с одними партнерами против других. Мы будем уважать все ветви власти – считаем, что вместе нам удастся сделать больше. Мы будем одинаково уважительно и дружелюбно разговаривать со всеми партнерами. Мы будем вести переговоры для открытия новых экономических возможностей. Мы сделаем предложения для инвесторов, чтобы они пришли в Молдову. Считаем, что в каждом районном центре должны быть созданы индустриальные платформы, которые принесут стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места рядом с домами граждан. У нас много работы, и мы будем вне политики, – отметил Кику.